Oracle Aktie
|126,44EUR
|0,46EUR
|0,37%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Oracle mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Auf dem Investorentag habe sich der Softwarekonzern der wichtigsten Sorgen der Anleger wegen des weiteren Kapitalbedarfs angenommen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Oracle habe bestätigt, dass die Investitionen 2027 und 2028 den Höhepunkt erreichen und den Weg für eine positive Barmittelentwicklung ebnen sollten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 200,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 144,54
|
Abst. Kursziel*:
38,37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 144,54
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,37%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
28.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
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|Oracle peilt dank KI-Boom hohes Wachstum an - Kapitalbedarf soll sinken (dpa-AFX)
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|Oracle rallies after telling investors its AI bet will pay off sooner than expected (Financial Times)
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|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
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28.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)
|
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|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|126,44
|0,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:21
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|tk accelis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:15
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:29
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets