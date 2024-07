Die Analysten der Deutschen Bank haben die Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Kranherstellers Palfinger bestätigt. Auch das Kursziel beließ Analyst Lars Vom-Cleff nach der Zahlenveröffentlichung am Freitag unverändert bei 37,0 Euro. Zum Vergleich: Am Montagvormittag wurde die Palfinger-Aktie an der Wiener Börse bei 22,1 Euro gehandelt.

Im ersten Halbjahr 2024 ging der Umsatz auf 1,175 Mrd. Euro zurück, es blieb aber ein Konzerngewinn von 68,3 Mio. Euro, eine Steigerung um 7,9 Prozent. "Die Tatsache, dass 40 % des Umsatzes von Palfinger in der Bauindustrie erwirtschaftet werden, sorgt für Gegenwind, und die kurzfristigen Aussichten sind eher vage", hieß es von den Experten der Deutschen Bank. Auch die Akzeptanz weiterer Preiserhöhungen durch die Kunden scheine eher unwahrscheinlich, "aber zumindest hat Palfinger bisher keine Auftragsstornierungen zu verzeichnen."

Die Gewinnprognosen der Deutschen Bank für Palfinger liegen unverändert bei 2,11 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 und bei 3,61 (2025) und 4,10 Euro (2026) für die beiden Folgejahre. Für 2024 wird eine Dividendenausschüttung von 1,00 Euro je Aktie prognostiziert. Für 2025 wird eine Ausschüttung von 1,10 Euro je Aktie erwartet und für 2026 rechnen die Experten mit 1,20 Euro pro Aktie.

