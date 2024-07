NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard von 180 auf 170 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts eines schnellen Abbaus der Lagerbestände sowie nach dem Ausstieg aus dem russischen Markt sollten die Gewinne des Spirituosenherstellers im laufenden Jahr die Talsohle erreichen, schrieb Analyst Edward Mundy in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. 2025 dürfte zwar verhalten beginnen. Er rechne aber weiter mit einem organischen Umsatzanstieg um 3 Prozent sowie einem operativen Ergebnisplus (Ebit) von 4 Prozent. Die derzeitige Bewertung spiegele die fehlenden kurzfristigen Kurstreiber schon wider, womit sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergebe./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 07:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2024 / 07:12 / ET





