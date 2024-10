NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Geschäfte seien im ersten Geschäftsquartal etwas schwächer verlaufen als erwartet, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 02:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 02:14 / EDT



