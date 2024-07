NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Pfizer mit einem Kursziel von 31 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dass der Pharmakonzern von ermutigenden Studienergebnissen zur einmaligen täglichen Einnahme des Abnehmmittels Danuglipron gesprochen und hier weitere Studien durchführen wolle, zeige die Ambitionen des Unternehmens, in diesem Markt ein wichtiger und wettbewerbsfähiger Player zu werden, schrieb Analyst Chris Shibutani in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./gl/ag



