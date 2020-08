Die Wertpapierexperten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktie des heimischen Baukonzerns Porr von 22,70 auf 20,00 Euro nach untern revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom Experten Jonas Blum gleichzeitig bestätigt.

Der Analyst verweist auf die günstige Bewertung der Aktie. Das aktuelle Branchenumfeld in der Baubranche bleibe herausfordernd, aber der mittelfristige Ausblick für das Unternehmen sei vollkommen intakt. Vor allem aufgrund der geplanten Infrastrukturprojekte. Zudem liege der Auftragsbestand von Porr auf einem Rekordniveau.

Die Warburg-Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2020 einen Gewinn je Aktie von 0,30 Euro. Für die beiden Folgejahre liegen die Schätzungen bei 1,70 bzw. 1,98 Euro je Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr wird keine Dividendenausschüttung erwartet. Für die Folgejahre rechnen die Warburg-Experten mit Dividenden je Aktie von 0,74 und 0,97 Euro.

Am Donnerstagvormittag notierten die Titel der Porr an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 12,44 Euro.

