Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Porr in Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Baukonzerns bestätigt. Das Kursziel wurde in der Studie des Analysten Michael Marschallinger bei 20,0 Euro ebenfalls unverändert gelassen.

Die Porr-Titel notierten am Donnerstagnachmittag an der Wiener Börse mit 13,62 Euro, was einem Kursplus von 0,4 Prozent entsprach.

Die Porr hat im zweiten Quartal laut Marschallinger weiterhin eine "gute Performance" geliefert. Der Baukonzern sei auf gutem Weg weitere Renditenzuwächse im Fiskaljahr 2024 zu verzeichnen.

