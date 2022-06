Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Porr nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baukonzerns bestätigt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Jonas Blum zudem leicht von 20,00 auf 21,00 Euro nach oben revidiert. Der Konzern hatte starke Zahlen für das Startquartal geliefert, zeigte sich aber vorsichtig für die Entwicklung des Gesamtjahres 2022, hieß es in der Aussendung.

Die Experten erhöhten auch etwas ihre Gewinnprognosen für die kommenden drei Jahre. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten nun 1,40 Euro für 2022, sowie 1,79 bzw. 2,18 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre neue Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich auf 0,60 Euro für 2022, sowie 0,80 bzw. 0,90 Euro für 2023 bzw. 2024.

Die Porr-Aktien notierten am späten Mittwochvormittag an der Wiener Börse mit plus 0,64 Prozent bei 12,58 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

