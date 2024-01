NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Volkswagen-Holding Porsche SE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Für die EU-Autohersteller gebe es im ersten Quartal leicht ermutigende Daten im europäischen Geschäft und Anzeichen einer möglicherweise durchschrittenen Talsohle in den USA, während China eine Herausforderung bleibe, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt geht er davon aus, dass der Automobilmarkt eher noch weiter schwächelt, bevor er sich erholt./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2024 / 23:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 05:54 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.