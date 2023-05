LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 9,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Umsatz und das Werbegeschäft des Medienkonzerns hätten im ersten Quartal zwar die Erwartungen erfüllt, doch die operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) habe enttäuscht, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bestätigten Jahresziele setzten zudem weiterhin eine Erholung der deutschen Wirtschaft im zweiten Halbjahr sowie deren enge Korrelation mit dem Fernsehwerbegeschäft voraus. An beidem habe er jedoch Zweifel. Angesichts des konjunkturellen Gegenwinds falle ihm ein positiver Blick auf die europäischen Fernsehkonzerne und insbesondere auf ProSiebenSat.1 schwer./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2023 / 12:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2023 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.