FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rational nach Quartalszahlen von 746 auf 773 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Profiküchenausrüster habe ein insgesamt gutes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die mittel- bis langfristigen Wachstumsaussichten seien positiv, was auf dem aktuellen Kursniveau allerdings bereits vollständig eingepreist sei./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 10:27 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 10:47 / MESZ



