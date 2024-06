NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 895 auf 965 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Ausrüsters von Großküchen seien eine längerfristige Anlage, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In typischen Auf- und Abschwungphasen hätten sie defensive Qualitäten. Das Unternehmen habe eine starke Marktstellung und die Hürden für neue Konkurrenten seien hoch. Die Bilanz sei geradezu eine "Festung" und die Trends in der Gastronomie öffneten quasi eine "Straße des Wachstums"./bek/ag



