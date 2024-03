NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Der Rauswurf der Aktie des Großküchenausrüsters aus dem MDax dürfte nur eine kurzfristige Angelegenheit sein, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Durch die Neuwahl des Aufsichtsrats im Mai dürfte der Grund für den Fall aus dem Index beseitigt werden. Ein erneuter Aufstieg im Anschluss daran sei wahrscheinlich./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 03:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 03:15 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.