HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der an Heiligabend bekannt gegebene Kauf von Cincinnati Gearing Systems (CGS) scheine zwar eine größenmäßig überschaubare Akquisition des Panzergetriebe-Herstellers zu sein, schrieb Analystin Marie-Therese Grübner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie schließe aber eine bedeutende Lücke in der US-Präsenz von Renk im Bereich der Marine, die bisher von Deutschland aus beliefert worden sei. Die Produktion vor Ort sei ein wichtiger Baustein der Attraktivität des Unternehmens als Partner der künftigen US-Regierung unter Präsident Donald Trump./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2025 / 08:00 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2025 / 08:07 / MEZ





