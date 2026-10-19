Roche Aktie

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19.10.2026 08:12:04

Roche Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 400 Franken auf "Outperform" belassen. Seine Umsatzprognose für das dritte Jahresviertel liege über dem Konsens, schrieb Trung Huynh in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Sollten die Resultate des Pharmakonzerns den Markterwartungen lediglich entsprechen, könnte es für die nahe am Rekord notierenden Aktien schwierig werden./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 18:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
400,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

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08:12 Roche Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Roche Buy UBS AG
12.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
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09:06 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
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08:12 Roche Outperform RBC Capital Markets
08:04 McDonald's Buy UBS AG
07:53 ASML NV Outperform Bernstein Research
07:43 KRONES Market-Perform Bernstein Research
07:42 Lufthansa Buy UBS AG
07:41 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
07:41 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:40 Boeing Outperform Bernstein Research
07:37 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:33 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
07:31 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:19 Bilfinger Buy UBS AG
07:18 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
06:52 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:28 Intel Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Lufthansa Halten DZ BANK
16.10.26 Givaudan Halten DZ BANK
16.10.26 KION GROUP Kaufen DZ BANK
16.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
16.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Santander Buy UBS AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
16.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
16.10.26 Givaudan Neutral UBS AG
16.10.26 Wienerberger verkaufen UBS AG
16.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 Erste Group Bank kaufen UBS AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 AIXTRON Buy Warburg Research
16.10.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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