Roche Aktie
|426,70EUR
|-4,30EUR
|-1,00%
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
28.10.2026 10:59:02
Roche Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 500 Franken auf "Buy" belassen. Die auf dem Onkologiekongress Esmo präsentierten Studiendaten seien leicht positiv, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Buy
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
500,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
394,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
26,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
393,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,16%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
12:27
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Zürich: SLI mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Zürich: SMI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gewinne in Zürich: SMI im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|426,00
|-1,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|09:55
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:14
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets