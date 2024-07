NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Sell" belassen. Das erste Halbjahr sei gekennzeichnet gewesen von starkem Wachstum und starker Kostendisziplin, schrieb Analyst James Quigley am Donnerstag nach Zahlen. Im Fokus blieben Abnehmpräparate. Aufgrund notwendiger Investitionen dürfte das theoretische Potenzial durch die bisherige Kostendisziplin aber nicht unbedingt in künftige Schätzungen einfließen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 07:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



