NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum europäischen Luftfahrt- und Verteidigungssektor auf wichtige aktuelle Nachrichten, darunter britische Milliardeninvestitionen in das geplante Kernkraftwerk Sizewell C und laut einem Pressebericht voraussichtlich auch in die U-Boot-Kapazitäten. Für Unternehmen mit Ersatzteilgeschäft wie Safran und MTU dürfte derweil die Entwicklung des Flugmarktes in den kommenden Wochen entscheidend sein, ergänzte Lemarie mit Verweis auf die aktuellen Sorgen über das Verkehrsaufkommen in einem sich abschwächenden makroökonomischen Umfeld./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 03:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 03:28 / ET



