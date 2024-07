MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe die zweite Gewinnwarnung innerhalb von drei Monaten herausgegeben, schrieb Analyst Christian Obst am Dienstag. "Dies ist ein verlorenes Jahr für die deutsche Stahlindustrie", fuhr der Experte fort. Entgegen seinen Erwartungen zu Beginn des Jahres begrenze das schwache wirtschaftliche Umfeld die Nachfrage nach den wichtigsten Stahlprodukten und halte die Preise auf einem niedrigen Niveau. Obst kündigte an, Einschätzung und Kursziel zu überarbeiten. Wichtig werde nun die Entscheidung über die Zukunft der Hüttenwerke Krupp Mannesmann sein, an denen Salzgitter beteiligt ist./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 14:40 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.