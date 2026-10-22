Schneider Electric Aktie

234,20EUR -15,75EUR -6,30%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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22.10.2026 13:53:34

Schneider Electric Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 335 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) der Jahre ab 2026 um bis zu 10 Prozent. Er sehe in der Aktie derzeit eine attraktive Einstiegsmöglichkeit nach der übermäßigen Kurskorrektur infolge der Ankündigung der PTC-Transaktion, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
242,30 € 		Abst. Kursziel*:
44,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
234,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,44%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:53 Schneider Electric Buy UBS AG
21.10.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
20.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

Schneider Electric S.A. 234,20 -6,30% Schneider Electric S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

15:04 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
15:03 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:02 QIAGEN Halten DZ BANK
14:33 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
14:31 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
14:27 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
14:25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:09 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
13:59 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
13:53 Schneider Electric Buy UBS AG
13:52 adidas Kaufen DZ BANK
13:52 FUCHS Kaufen DZ BANK
13:50 Hermès Sell UBS AG
13:45 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
13:34 Netflix Kaufen DZ BANK
13:30 Nike Outperform Bernstein Research
13:28 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:27 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
13:26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13:26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
13:25 UniCredit Overweight Barclays Capital
13:25 Mutares Buy Warburg Research
13:24 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
13:22 Barclays Outperform RBC Capital Markets
13:22 Michelin Outperform Bernstein Research
13:16 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
13:15 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
13:13 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
13:13 Hermès Buy Deutsche Bank AG
13:12 GEA Buy Deutsche Bank AG
13:12 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13:10 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
13:10 SAP Neutral UBS AG
13:09 RENK Buy Deutsche Bank AG
13:09 Nestlé Neutral UBS AG
13:09 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13:07 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
13:04 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:57 Meta Platforms Buy UBS AG
12:56 Iberdrola Buy UBS AG
12:55 arGEN-X Buy UBS AG
12:48 Michelin Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:48 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:48 Diageo Outperform Bernstein Research
12:48 flatexDEGIRO Buy UBS AG
12:47 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
12:47 Nokia Market-Perform Bernstein Research
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