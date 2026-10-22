Schneider Electric Aktie
|234,20EUR
|-15,75EUR
|-6,30%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 335 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) der Jahre ab 2026 um bis zu 10 Prozent. Er sehe in der Aktie derzeit eine attraktive Einstiegsmöglichkeit nach der übermäßigen Kurskorrektur infolge der Ankündigung der PTC-Transaktion, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
242,30 €
|
Abst. Kursziel*:
44,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
234,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,44%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|13:53
|Schneider Electric Buy
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|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
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|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|234,20
|-6,30%
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|15:04
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|13:50
|Hermès Sell
|UBS AG
|13:45
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:28
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:27
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13:26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|13:09
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:09
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|13:04
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:57
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12:56
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12:55
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|12:48
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:48
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12:47
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:47
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research