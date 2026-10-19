Schneider Electric Aktie
|255,65EUR
|7,65EUR
|3,08%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Neutral" belassen. Die Marktstimmung für den Investitionsgütersektor während seiner jüngsten Marketingreise in die USA sei pessimistisch gewesen, schrieb Phil Buller am Sonntag. Er bleibt aber bei seiner Einschätzung, dass es derzeit solide Argumente für die europäischen Sektorakteure im Vergleich zu jenen in den USA gibt./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 20:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
253,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
255,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|255,40
|2,98%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:37
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|07:18
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:28
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.