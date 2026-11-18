Schneider Electric Aktie
|240,50EUR
|3,45EUR
|1,46%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Dort hätten die Franzosen nochmals den Mehrwert der Übernahme des Industriesoftware-Entwicklers PTC bekräftigt, schrieb Mark Fielding in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dieser habe ein gutes Finanzprofil, die Überlappungen der jeweiligen Portfolios seien gut und beide Unternehmen verfolgten mit ihrem Geschäftsmodell einen ökosystemagnostischen Ansatz./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:40 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:40 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
320,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
237,45 €
|
Abst. Kursziel*:
34,77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
240,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,06%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|239,20
|0,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|17.11.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research