NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric anlässlich der anstehenden Umsatzzahlen von 292 auf 289 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Strukturelle Wachstumssorgen drückten aktuell auf den Aktienkurs des französischen Elektrokonzerns, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er jedoch erkenne keine solchen. Es sollte nicht überraschen, dass sich die Wachstumsraten von im Datenzentren-Bereich tätigen Unternehmen in den kommenden Quartalen von außerordentlich hohen Werten aus normalisieren dürften./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2025 / 07:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2025 / 07:41 / ET





