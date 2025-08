Siemens Energy-Aktie knackt zeitweise 100-Euro-Marke - Analysten sehen die Rally jedoch in Gefahr

• Siemens Energy-Aktie notiert bei 100 Euro• Analysten warnen vor ambitionierter Bewertung trotz anhaltender Kursstärke• Anstehende Quartalszahlen könnten Katalysator für mögliche Korrektur werden

Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer um rund vier Prozent am vergangenen Freitag, hat die Siemens Energy-Aktie ihre Aufwärtsbewegung zum Wochenstart wieder fortgesetzt. Im XETRA-Handel am Montag gewann das Papier letztlich 1,18 Prozent auf 99,08 Euro, im Tageshoch wurde die runde Marke von 100 Euro zeitweise auch wieder überschritten. Somit liegt die Aktie nur noch knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 104,85 Euro, dass sie am vergangenen Donnerstag erreicht hatte. Besonders bemerkenswert: Seit dem 52-Wochen-Tief aus August 2024 bei 22,06 Euro hat sich der Kurs der Siemens Energy-Aktie wieder um atemberaubende rund 350 Prozent erholt.

Experten werden zunehmend skeptisch

Trotz der beeindruckenden Kursgewinne mehren sich die kritischen Stimmen unter Marktbeobachtern. Es wächst die Skepsis bei Analysten, die die aktuelle Bewertung zunehmend als ambitioniert einstufen. So liegt etwa Analyst Vladimir Sergievskiy von Barclays mit seinem angehobenen Kursziel von 66 Euro deutlich unter dem aktuellen Niveau der Siemens Energy-Aktie. Er befürchtet ein träges Quartal der europäischen Investitionsgüterbranche und sieht hohe Unsicherheiten im zweiten Halbjahr.

Auch das Kursziel von JPMorgan für die Siemens Energy-Aktie signalisiert mit 78 Euro ein deutliches Abwärtsrisiko. Analyst Akash Gupta bemängelte am Donnerstag in seiner Analyse, dass es bislang keine Eckdaten zum Quartal gegeben habe. Das lasse darauf schließen, dass die Zahlen in etwa mit den Konsensschätzungen zusammenfallen dürften, schrieb er.

Quartalszahlen als entscheidender Katalysator

Damit steht die Bewährungsprobe für Siemens Energy unmittelbar bevor: Am 6. August werden die mit Spannung erwarteten Quartalsergebnisse veröffentlicht, die zum Wendepunkt für die Siemens Energy-Aktie werden könnten. Analysten haben hohe Erwartungen und prognostizieren, dass Siemens Energy erstmals seit längerer Zeit wieder einen Gewinn pro Aktie ausweisen wird. Durschnittlich erwarten sie ein positives EPS von 0,43 Euro, nachdem dieses im Vorjahreszeitraum mit -0,16 Euro noch negativ ausgefallen war. Sollten diese Erwartungen erfüllt oder gar übertroffen werden, könnte dies dem Aktienkurs den nötigen Rückenwind geben, um die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke nachhaltig zu überschreiten.

Ein wesentlicher Faktor für die optimistischen Erwartungen dürften auch die strategischen Maßnahmen sein, die Siemens Energy in den letzten Monaten ergriffen hat. Um die Konzernstruktur zu fokussieren und die Effizienz zu steigern, wurde beispielsweise das indische Energiegeschäft erfolgreich ausgegliedert und eigenständig an die Börse gebracht. Die Abspaltung von Siemens Energy India ermöglicht es Siemens Energy, sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren und die Komplexität innerhalb des Unternehmens zu reduzieren. Solche strategischen Schritte sind oft Vorläufer für verbesserte finanzielle Leistungen, da sie zu schlankeren Prozessen und einer klareren Ausrichtung führen.

