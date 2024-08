ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy nach Zahlen von 14 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Energietechnikkonzern habe sich ein weiteres Quartal in die richtige Richtung entwickelt, lobte Analystin Supriya Subramanian in einer am Mittwoch im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen an und verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie zudem weiter in die Zukunft./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 16:20 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.