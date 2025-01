NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analyst Akash Gupta wagte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen frühen Ausblick auf das erste Geschäftsquartal des Energietechnikkonzerns. Gewisse Anpassungen an seinem Modell nahm er wegen Nachrichten der Konkurrenz, Währungsentwicklungen und jüngsten Gesprächen mit Konzernvertretern vor. Das erste Quartal sei operativ das saisonbedingt stärkste. Er erwartet in diesem Jahr keine negativen Überraschungen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2025 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 17:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.