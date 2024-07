FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic von 78 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen erschienen zwar erfreulich, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch offenbar habe der Halbleiter-Hersteller vor allem vermeiden wollen, eine erneute Warnung auszusprechen. Im April habe Siltronic einen konservativen Umsatzausblick gegeben und diesen nun ein wenig angehoben./gl/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2024 / 08:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.