NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach einem Investorengespräch mit einem Investor-Relation-Manager auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 103 Franken belassen. Aufgrund der jüngeren Ertragsgeschichte sei der schweizerische Rückversicherer seiner Einschätzung nach ein risikoreicheres Unternehmen, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger sollten weiter auf die Entwicklung der Reserven im Bereich der Unfallversicherungen achten./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 15:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / 15:51 / EST



