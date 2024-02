ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Swiss Re nach Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 87 Franken belassen. Der Rückversicherer habe die Erwartungen knapp verfehlt, schrieb Analyst Will Hardcastle am Freitag in einer ersten Reaktion. Dazu kämen die im Schlussquartal diskret gesteigerten Rückstellungen für das Schaden- und Unfallgeschäft./gl/edh



