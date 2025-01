NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen für 2024 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Die Telekom-Tochter habe die Erwartungen mit den Resultaten sowie mit dem 2025er Ausblick auf die Nettoneukundenzahl und den Free Cashflow übertroffen, schrieb Analyst Jonathan Atkin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt bleibe das Wachstum im Mobilfunkbereich der US-Telekombranche solide./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 08:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2025 / 08:06 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.