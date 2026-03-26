Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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26.03.2026 19:33:34

Tesla Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Seine Absatzschätzung für den Elektroautobauer im zu Ende gehenden Quartal liege etwas unter der Konsensprognose, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den USA dürfte Tesla wegen gestrichener Subventionen einen Rückgang verzeichnet haben. Über längere Zeit hohe Treibstoffkosten könnten die kurzfristige Nachfrage aber wieder ankurbeln./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 373,83 		Abst. Kursziel*:
33,75%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 373,58 		Abst. Kursziel aktuell:
33,84%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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