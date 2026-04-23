Tesla Aktie
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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Dan Levy legte seinen Fokus in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung stark auf die Investitionspläne des Elektroautobauers. Diese Phase sei entscheidend, um Potenziale im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu erschließen. Der Markt warte bei diesen Initiativen auf bedeutende Fortschritte./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 360,00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 378,09
|
Abst. Kursziel*:
-4,78%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 378,94
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,00%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
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