CEWE Stiftung Aktie
|98,00EUR
|5,50EUR
|5,95%
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
CEWE StiftungCo Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Cewe auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Verkauf des Geschäftsbereichs mit dem kommerziellen Online-Druck sei strategisch sinnvoll und sollte die Profitabilität des Fotodienstleisters weiter verbessern, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:32 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
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Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
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Analyst:
Baader Bank
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Kursziel:
126,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
97,30 €
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Abst. Kursziel*:
29,50%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
98,00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
28,57%
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Analyst Name::
Volker Bosse
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KGV*:
-