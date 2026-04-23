Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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23.04.2026 06:15:32

Tesla Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 480 auf 475 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. "Vollgas voraus" - so überschrieb Tom Narayan seine am Donnerstag vorliegende Reaktion auf den Zwischenbericht. Die Bruttomarge im Kerngeschäft mit Elektroautos liege dank positiver Sonder- und Währungseffekte über den Erwartungen, sehe aber auch um diese bereinigt gesund aus. Dazu seien die Abo-Zahlen für das Fahrassistenzsystem um gut die Hälfte gestiegen - dessen Zulassungen für die EU und China würden im zweiten beziehungsweise dritten Quartal erwartet. Die Ausweitung des Robotaxi-Geschäfts auf die texanischen Städte Dallas und Houston sei ein weiterer positiver Faktor, wobei bis Jahresende ein Dutzend US-Bundesstaaten angestrebt würden. Das gesenkte Kursziel begründete Narayan derweil mit höheren Investitionen sowie Vorsicht mit Blick auf das Geschäft mit humanoiden Robotern./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:57 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 475,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 387,51 		Abst. Kursziel*:
22,58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 378,75 		Abst. Kursziel aktuell:
25,41%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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