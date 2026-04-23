Tesla Aktie

323,40EUR -7,15EUR -2,16%
Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.04.2026 13:34:33

Tesla Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Tesla von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 400 auf 385 US-Dollar gesenkt. Die kostspieligen Zukunftsvisionen des Konzernchefs Elon Musk könnten Realität werden, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die noch höheren Investitionen in Schlu?sselsegmente wie KI, Robotik und Halbleiter seien notwendig, blieben jedoch mittelfristig ein Belastungsfaktor./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Halten
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
$ 387,51 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
$ 378,94 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten