TotalEnergies Aktie
|79,01EUR
|-1,16EUR
|-1,45%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Ein Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns belege ein starkes operatives Vorankommen, schrieb Biraj Borkhataria in einer Studie am Donnerstag. Lobenswert sei auch der Handel mit Flüssiggas, Ähnliches gelte für den Ölhandel. Die meisten Aspekte habe das Unternehmen bereits auf einem vorangegangenen Kapitalmarkttag signalisiert./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
81,00 €
|
Abst. Kursziel*:
4,94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
79,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,58%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
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14.10.26
|EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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14.10.26
|Erste Schätzungen: TotalEnergies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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12.10.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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12.10.26
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12.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu TotalEnergies
|15.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|79,01
|-1,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research