TotalEnergies Aktie
|85,51EUR
|1,36EUR
|1,62%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
30.10.2026 12:24:52
TotalEnergies Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 89 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Ölkonzerns seien ein wenig stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot am Donnerstagabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85,47 €
|
Abst. Kursziel*:
8,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|85,62
|1,75%
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|13:51
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|Barclays Capital
|13:24
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:20
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
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|12:26
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|12:25
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|12:25
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|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
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|12:24
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