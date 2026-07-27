HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Ölkonzerns sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Gasgeschäft der Franzosen dürfte sich im laufenden dritten Quartal erholen./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 06:22 / GMT

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