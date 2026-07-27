TotalEnergies Aktie
|73,47EUR
|-2,80EUR
|-3,67%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Ölkonzerns sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Gasgeschäft der Franzosen dürfte sich im laufenden dritten Quartal erholen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 06:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
73,48 €
|
Abst. Kursziel*:
6,15%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
73,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,17%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
|
23.07.26
|Totalenergies verdient dank gestiegener Ölpreise deutlich mehr (dpa-AFX)
|
22.07.26
|Ausblick: TotalEnergies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
17.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu TotalEnergies
|24.07.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|73,75
|-3,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:40
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:35
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:30
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12:07
|easyJet Neutral
|UBS AG
|12:06
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:05
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|07:35
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|24.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG