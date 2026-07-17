TotalEnergies Aktie
|70,41EUR
|1,14EUR
|1,65%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Geschäfte im Upstream-Bereich seien offenbar schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognose (EPS) für das laufende Jahr um 8 Prozent nach unten./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
70,17 €
|
Abst. Kursziel*:
11,16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
70,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
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