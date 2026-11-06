TotalEnergies Aktie

78,59EUR -0,51EUR -0,64%
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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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06.11.2026 12:07:18

TotalEnergies Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Selbst nach dem deutlichen Rückgang der Öl- und Gaspreise in der laufenden Woche seien die kurzfristigen Risiken für die Konsensschätzungen ausgewogen, schrieb Analyst Henri Patricot am Donnerstag. Er sieht selbst etwas Luft nach oben für seine eigenen Schätzungen. Er favorisiert weiterhin Unternehmen mit einem attraktiven Portfolio im Bereich der Erkundung und Förderung von Öl und Gas. Dazu zählt er in Europa Total, Eni und BP und in den USA ExxonMobil und Chevron./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 22:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 22:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80,62 € 		Abst. Kursziel*:
15,36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
78,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:07 TotalEnergies Buy UBS AG
04.11.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
30.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
29.10.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

TotalEnergies 78,99 -0,14% TotalEnergies

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13:40 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:38 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:37 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:36 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:25 RATIONAL Halten DZ BANK
13:12 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13:05 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
13:00 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
12:58 Siemens Hold Deutsche Bank AG
12:56 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
12:56 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
12:55 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
12:55 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
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12:48 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
12:39 ASOS Equal Weight Barclays Capital
12:39 Diageo Overweight Barclays Capital
12:39 Swiss Re Underweight Barclays Capital
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12:38 DHL Group Overweight Barclays Capital
12:28 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
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11:58 Engie Kaufen DZ BANK
11:57 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
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11:54 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11:53 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11:53 Swiss Re Sell UBS AG
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11:38 ArcelorMittal Buy UBS AG
11:37 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
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11:25 HelloFresh Neutral UBS AG
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