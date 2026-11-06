TotalEnergies Aktie
|78,59EUR
|-0,51EUR
|-0,64%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Selbst nach dem deutlichen Rückgang der Öl- und Gaspreise in der laufenden Woche seien die kurzfristigen Risiken für die Konsensschätzungen ausgewogen, schrieb Analyst Henri Patricot am Donnerstag. Er sieht selbst etwas Luft nach oben für seine eigenen Schätzungen. Er favorisiert weiterhin Unternehmen mit einem attraktiven Portfolio im Bereich der Erkundung und Förderung von Öl und Gas. Dazu zählt er in Europa Total, Eni und BP und in den USA ExxonMobil und Chevron./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 22:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 22:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80,62 €
|
Abst. Kursziel*:
15,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
|
12:27
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.11.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu TotalEnergies
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|04.11.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|04.11.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|04.11.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|78,99
|-0,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG