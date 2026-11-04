TotalEnergies Aktie

82,53EUR -0,07EUR -0,08%
TotalEnergies ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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04.11.2026 08:55:19

TotalEnergies Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das gleichzeitig integrierte wie diversifizierte Geschäftsmodell des Öl- und Gaskonzerns habe sich auch 2026 als wertvoll herausgestellt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das Fördergeschäft die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Konflikten im Nahen Osten kompensieren können./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
83,16 € 		Abst. Kursziel*:
8,23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
82,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,05%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:55 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
30.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
29.10.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

TotalEnergies 82,95 0,42% TotalEnergies

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14:06 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:04 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
14:01 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:57 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:54 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Fraport Hold Deutsche Bank AG
13:44 SAFRAN Kaufen DZ BANK
13:41 Philips Overweight Barclays Capital
13:22 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
13:06 Lufthansa Halten DZ BANK
13:03 HUGO BOSS Neutral UBS AG
12:58 Sanofi Kaufen DZ BANK
12:56 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:55 RELX Buy UBS AG
12:53 Bayer Buy UBS AG
12:34 Boeing Kaufen DZ BANK
12:33 Raiffeisen Hold Deutsche Bank AG
12:28 RELX Outperform Bernstein Research
12:21 VINCI Buy UBS AG
12:20 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
12:15 Sanofi Outperform Bernstein Research
12:09 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:09 Merck Neutral UBS AG
12:07 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
12:05 Airbus Kaufen DZ BANK
12:04 Schaeffler Neutral UBS AG
12:02 RWE Buy UBS AG
12:01 Enel Buy UBS AG
12:00 ABB Neutral UBS AG
11:33 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:30 Unilever Sell UBS AG
11:27 AMD Outperform Bernstein Research
11:22 NORMA Group Buy Warburg Research
11:20 Unilever Hold Deutsche Bank AG
11:18 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
11:17 Zalando Buy Deutsche Bank AG
11:14 Bayer Buy Deutsche Bank AG
11:13 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:13 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
11:07 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
11:01 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
10:59 Philips Hold Deutsche Bank AG
10:59 Raiffeisen neutral Barclays Capital
10:56 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:54 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:52 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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