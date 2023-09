NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,30 Euro belassen. Der Autobauer VW habe für seine Nutzfahrzeugholding 26 500 Auslieferungen für August gemeldet, was in etwa auf dem Juli-Niveau gelegen habe, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit hätten die Auslieferungen deutlich über den üblichen saisonalen Schwankungen gelegen. Dies sei auf sequenzielle Verbesserungen bei Volkswagen Truck & Bus und Navistar zurückzuführen, während Scania und MAN im Rahmen der gewohnten Saisonalität lagen./rum/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 05:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.