TUI Aktie

9,05EUR -0,37EUR -3,97%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

10.02.2026 11:19:07

TUI Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Die gebuchten Umsätze signalisierten Unsicherheit mit Blick auf die Sommersaison, schrieb Cristian Nedelcu in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Sie seien schwächer ausgefallen als vom Reiseanbieter im Dezember in Aussicht gestellt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Neutral
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
9,38 € 		Abst. Kursziel*:
-4,05%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
9,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,55%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

