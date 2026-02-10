TUI Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Die gebuchten Umsätze signalisierten Unsicherheit mit Blick auf die Sommersaison, schrieb Cristian Nedelcu in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Sie seien schwächer ausgefallen als vom Reiseanbieter im Dezember in Aussicht gestellt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: TUI AG Neutral
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,55%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
