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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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26.03.2026 10:18:15

TUI Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Analyst Richard J. Clarke beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Kreuzfahrten und den Treibstoffkosten für diese Schiffe. "Gerne werden Kreuzfahrtschiffe als schwimmende Hotels bezeichnet, aber noch sind wir nicht so weit, dass Passagiere gerne auf einem Schiff reisen, das sich nicht bewegt", konstatierte er. Im Jahr 2025 habe Treibstoff 10 bis 13 Prozent der Kostenbasis von Kreuzfahrten ausgemacht, sei zugleich aber der schwankungsreichste Kostenfaktor. In stabilen Zeiten spiele er eine geringe Rolle, in Zeiten gesamtwirtschaftlicher Schwankungen könne er aber entscheidend sein./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 06:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
9,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
6,86 € 		Abst. Kursziel*:
34,03%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
6,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,06%
Analyst Name::
Richard J. Clarke 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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