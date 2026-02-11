TUI Aktie
|8,57EUR
|-0,37EUR
|-4,16%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tui von 9,00 auf 9,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Touristikkonzern habe in puncto Profitabilität bei Kreuzfahrten und Hotels gut abgeschnitten, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend im Resümee der Zahlen. Die Buchungen für die kommende Sommersaison ließen aber einige Fragen offen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Neutral
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9,60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8,95 €
|
Abst. Kursziel*:
7,26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,07%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-