TUI Aktie

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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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22.04.2026 18:37:02

TUI Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui von 13,50 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Karan Puri sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer Gewinnwarnung des Reisekonzerns angesichts der Kriegslage im Nahen Osten. Die Sommersaison in der Branche sei von Herausforderungen geprägt. Das gesenkte Kursziel begründete er hauptsächlich mit einer höheren Erwartung für die Nettoschulden./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:24 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
7,18 € 		Abst. Kursziel*:
74,09%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
80,17%
Analyst Name::
Karan Puri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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