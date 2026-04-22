TUI Aktie
|6,94EUR
|-0,24EUR
|-3,37%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui von 13,50 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Karan Puri sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer Gewinnwarnung des Reisekonzerns angesichts der Kriegslage im Nahen Osten. Die Sommersaison in der Branche sei von Herausforderungen geprägt. Das gesenkte Kursziel begründete er hauptsächlich mit einer höheren Erwartung für die Nettoschulden./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
7,18 €
|
Abst. Kursziel*:
74,09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
6,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
80,17%
|
Analyst Name::
Karan Puri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
|
22.04.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
22.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
22.04.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 13,50 Euro (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
22.04.26
|ROUNDUP: Iran-Krieg durchkreuzt Geschäftspläne der Tui - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
22.04.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Tui nach Gewinnwarnung auf 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
22.04.26
|MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TUI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
22.04.26
|TUI senkt operative Gewinnprognose wegen Iran-Krieg - 2. Quartal aber besser (dpa-AFX)