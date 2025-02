ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tui von 8,28 auf 8,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 und 2026. Damit trug er geringeren Erwartungen an die Sparten Markets & Airlines und Tui Cruises des Reisekonzerns Rechnung. Für einen Kursanstieg der im historischen Vergleich günstigen Aktie bräuchten die Anleger Hinweise, dass die Profitabilität bei Markets & Airlines robust sei. Unter den Tourenveranstaltern bevorzugt der Experte Jet2./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 18:08 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.