ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Sell" belassen. Dies schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend nach einer Veranstaltung der vor der Abspaltung stehenden Sparte The Magnum Ice Cream Company (TMICC). Er sieht gute Chancen, dass TMICC dynamischer wächst als die Eiscremebranche./rob/ag/edh



