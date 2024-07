FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Verbio nach Investorentreffen im Beisein von Finanzchef Olaf Tröber auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Zu den wichtigsten Themen hätten die finanziellen Schwierigkeiten der Biokraftstoffbranche gezählt oder auch die Überprüfungen der Aufsichtsbehörden rund um chinesische Biodieselströme, schrieb Analyst Niklas Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. Becker sieht die Marktbereinigung in der Biokraftstoffbranche bei angrenzenden Produkten grundsätzlich positiv für Verbio, da das Unternehmen angesichts seiner Kostenführerschaft und des rückläufigen Angebots seine Produktion bei voller Auslastung fortsetze./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 08:05 / CET





