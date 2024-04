HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Pence belassen. In dieser am Mittwoch vorliegenden Studie zu Telekomanbietern in Großbritannien beschäftigt sich Analyst Carl Murdock-Smith mit BT und Liberty Global. Dabei geht es um die langfristige Ausgestaltung der britischen Infrastrukturlandschaft und die Bedrohung durch Openreach und Virgin Media O2 durch - in der Regel nicht börsennotierte - alternative Glasfasernetze./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2024 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.